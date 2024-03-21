Росія витратила близько 390 мільйонів доларів на атаку Києва
Четвер, 21 березня 2024, 09:00 -
Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів.
Про це відомо з розрахунків ЕП.
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:
- двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"
- 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.
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За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол,
Загальна вартість 29 випущених ракет - 377 млн доларів.
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Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище за одиницю.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол за одиницю.
Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.
Економічна правда
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