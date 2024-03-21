Всі розділи
Укр / Рус

Росія витратила близько 390 мільйонів доларів на атаку Києва

Четвер, 21 березня 2024, 09:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів.

Про це відомо з розрахунків ЕП.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:

  • двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"
  • 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555. 

Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.

Реклама:

За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, 

Загальна вартість 29 випущених ракет - 377 млн доларів.

Реклама:

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище за одиницю.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол за одиницю.

Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.

Економічна правда



Росія війна зброя
Реклама:
Матеріали за темою
США тиснуть на Raiffeisen, аби той відмовився від угоди з Дерипаскою – Reuters 20 березня 2024, 17:28
Боррель представив пропозицію щодо доходів від російських активів для України 20 березня 2024, 13:58
Експорт російської нафти морем знизився через технічне обслуговування та сильні вітри 20 березня 2024, 13:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті