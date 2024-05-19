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В понедельник, 20 мая, планируют применять почасовые отключения для потребителей и промышленности

Воскресенье, 19 мая 2024, 19:30 - Владимир Туник-Фриз
 
Укренерго

В понедельник, 20 мая, с 18:00 до 24:00 в Украине будут действовать графики почасовых отключений как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Завтра 20 мая с 18:00 до 24:00 в Украине будут действовать графики почасовых отключений.

При этом, критическая инфраструктура будет продолжать свою работу несмотря на отключение.

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Экономическая правда

энергетика электроэнергия
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