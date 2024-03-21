Новини 21 березня: скільки Росія витратила на атаку по Україні, ремонт тунелю метро в Києві коштуватиме 400 мільйонів

Про вартість ворожої атаки. Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів.

Про наслідки атаки. Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.

Також постраждала низка підприємств, які забезпечують харчову безпеку столиці.

Про метро в Києві. Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Реклама:

Про кадрові зміни. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ексочільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський складає свої депутатські повноваження у Київраді.

Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Ексклюзив ЕП

Тінізація замість мобілізації: чи приховують трудові відносини працевлаштовані чоловіки

Реклама:

Бізнес та громадяни не спішать розривати трудові відносини через війну, тому намагаються уникнути мобілізації. Чи вдається це їм?