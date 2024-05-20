Tesla продолжит сокращать рабочие места до июня: работники в состоянии неопределенности

Работники Tesla с тревогой ожидают электронное письмо "Уважаемый работник", которое оповестит об их увольнении. По словам инсайдеров, сокращения продлятся как минимум до июня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Трудно жить, постоянно ожидая увольнения, не зная, чем ты будешь оплачивать счета или кормить семью. Было бы облегчением знать, что можно спокойно работать, не имея над головой этого дамоклова меча", - поделился в LinkedIn Майкл Миник, бывший торговый представитель Tesla, которого уволили в апреле.

За последние годы Tesla пережила значительные изменения: из восходящей звезды Кремниевой долины с маниакальной идеей чистой энергии она превратилась в компанию, сосредоточенную на Техасе и других проектах, таких как искусственный интеллект и робототехника.

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Некоторые из тех, кто остался работать, утверждают, что Маск подорвал моральный дух, отдав предпочтение роботакси, а не электромобилю за 25 000 долларов. Они также говорят, что миссия, которая когда-то вдохновляла легионы сторонников Маска, тускнеет.

Маск до сих пор не дал четких сигналов о том, что увольнения закончатся, что привело к черному юмору и разговорам о тревоге и бессоннице среди сотрудников. Один из них описал атмосферу в компании, как "Игру в кальмары".

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что Маск настаивает на сокращении штата на 20%.

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Напомним:

Гендиректор Tesla Илон Маск запланировал новую волну сокращений: он уже уволил двух топ-менеджеров компании - старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядных станций для авто Ребекку Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо.

В Tesla продолжаются массовые увольнения - теперь они затронули сотрудников еще в нескольких отделах, в частности программного обеспечения, сервиса и инженерии.