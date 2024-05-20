Danone объявила о завершении продажи активов в РФ

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Французский продовольственный гигант Danone объявил в пятницу, что завершил продажу своих активов в России, где он работал в 1992 году.

Об этом говорится в заявлении Danone.

"Компания Danone объявляет о завершении продажи своего бизнеса по производству молочных и овощных продуктов в России ООО №Вамин Р" после получения необходимых разрешений российских регуляторных органов", - заявили в Danone.

Как отмечает Le Figaro, в конце марта французская группа объявила, что получила необходимые разрешения российских регуляторов на продажу своей российской дочерней компании, над которой она уже потеряла контроль, бизнесмену, связанному с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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"Тогда планировалось, что продажа бизнеса молочных и овощных продуктов (МОП) ООО „Вамин Р" ("Вамин Татарстан") - российской молочной компании, принадлежащей Минтимеру Мингазову, который имеет связи с Кадыровым, состоится в ближайшие недели", - пишет издание.

Продажи в РФ составляли около 5% от общего объема, добавляет Le Figaro.

Группа была одной из первых транснациональных корпораций, которые начали работу в РФ в августе 1992 года, через год после распада Советского Союза.

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Напомним:

В феврале Financial Times сообщила, что российскую часть бизнеса Danone, которая была захвачена в 2023 году по приказу Путина, планируют продать бизнесмену, связанному с властью в Чечне, который приближен к Кремлю.

Сообщалось, что французская компания Danone собирается продать Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.

Мингазов был назначен в совет директоров Life & Nutrition этим летом вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова, в ответ на западные санкции.

Экономическая правда