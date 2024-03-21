Экс-глава метро Брагинский слагает мандат депутата Киевсовета

фото: facebook Брагинского

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что экс-глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский слагает свои депутатские полномочия в Киевсовете.

Об этом Кличко написал в Telegram.

"Свои депутатские полномочия слагают двое депутатов фракции "УДАР" в Киевсовете.

Виктор Брагинский - после резонансного расследования журналистов Bihus info. Далее обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы. И Илья Кушнир, который слишком редко посещал заседания Киевсовета", - заявил Кличко.

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Напомним:

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

В своем расследовании Bihus.Info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского. В частности, журналисты нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом.

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Глава Киева Виталий Кличко после обнародования расследования сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.

В новом расследовании Bihus.Info говорится, что КП "Киевский метрополитен" заключало контракты на сотни миллионов гривен с компаниями, которые связаны с людьми из окружения бывшего директора столичного метро Виктора Брагинского. Мэр Киева Виталий Кличко призвал передать данные правоохранителям.

Экономическая правда

