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Экспортер авто, привлекая посредника из Европы, хотел незаконно возместить 5 миллионов НДС

Понедельник, 20 мая 2024, 17:17 - Экономическая правда

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве обнаружили столичное предприятие-экспортера элитных автотранспортных средств, которое неправомерно сформировало отрицательное значение налога на добавленную стоимость в размере 4,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

По ее данным, во время проведения аналитического исследования специалисты Бюро установили, что компания заявила бюджетное возмещение НДС, однако документы на экспорт товара содержат признаки формальности. 

"Установлено, что к схеме компания привлекла посредников. В частности зарегистрированные в Европе предприятия, которые занимаются поставкой авто. В том числе странам, находящимся под санкциями", - отметили в БЭБ.

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Аналитики БЭБ направили рекомендательное письмо с выявленными рисками в Главное управление Государственной налоговой службы в городе Киеве для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

По информации Бюро, до начала налоговой проверки компания самостоятельно отменила заявку на возмещение НДС. При этом, подразделения Главного управления ГНС в городе Киеве провели проверку, по результатам которой составлен соответствующий акт и аннулировало отрицательное значение НДС. 

"Таким образом аналитики Территориального управления пресекли попытку незаконного возмещения 4,7 млн грн налога на добавленную стоимость", - отметили в БЭБ. 

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Налоговая налоги
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