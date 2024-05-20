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Австрия предоставит 5 миллионов евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Понедельник, 20 мая 2024, 16:24 - Артур Крыжный

Министерство защиты климата Австрии выделит Украине пять миллионов евро, которые будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Der Standart.

"Как нейтральная страна, Австрия обязана выступить на стороне человечества в этой войне", - заявила министр защиты климата Австрии Леонор Гевесслер.

По ее словам, эти деньги должны были стать вкладом в "хотя бы некоторое упрощение" восстановления.

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Деньги будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.

Напомним:

Фонд поддержки энергетики Украины получил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн евро.

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В мае Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро).

Австрия энергетика Украина
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