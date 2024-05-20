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В Киеве на четыре месяца ограничат движение транспорта на одной из улиц

Понедельник, 20 мая 2024, 17:45 - Анастасия Дячкина
 
карта: кгга

В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").

Об этом сообщили в КГГА.

Изменения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

В частности, объезд места выполнения работ будет осуществляться:

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  • в направлении движения в центр города – правым проездом ул. Богатырской (парная сторона);
  • в направлении выезда из города – местным проездом ул. Богатырской на участке от ул. Левка Лукьяненко до ул. Озерное.

Правый поворот с ул. Полярной на ул. Богатырскую будет закрыт.

Напомним:

20 мая в Оболонском районе Киева открыли прямое техническое движение транспорта по новым путепроводам развязки улиц Полярная и Богатырская.

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Экономическая правда
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