В Киеве на четыре месяца ограничат движение транспорта на одной из улиц
Понедельник, 20 мая 2024, 17:45 -
В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").
Об этом сообщили в КГГА.
Изменения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.
В частности, объезд места выполнения работ будет осуществляться:
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- в направлении движения в центр города – правым проездом ул. Богатырской (парная сторона);
- в направлении выезда из города – местным проездом ул. Богатырской на участке от ул. Левка Лукьяненко до ул. Озерное.
Правый поворот с ул. Полярной на ул. Богатырскую будет закрыт.
Напомним:
20 мая в Оболонском районе Киева открыли прямое техническое движение транспорта по новым путепроводам развязки улиц Полярная и Богатырская.
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