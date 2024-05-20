Гетманцев ожидает "на выход" банка, который хотела купить Укрпочта

За первый квартал 2024 года количество действующих банков не изменилось, а из ближайших претендентов на выход из банковского сектора - небольшой Альпари банк.

Об этом на своем telegram канале написал председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев.

"Банк был хронически убыточным в последнее время. В конце 2023 года акционеры подали заявку на прекращение банковской деятельности и соответствующий план, которые были одобрены НБУ. По плану банк должен был бы прекратить деятельность до 15 мая, но на сегодня его лицензия еще не отозвана", - написал Гетманцев.

Он напомнил, что этот банк хотела приобрести Укрпочта и сделать на его базе собственное финансовое учреждение.

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Он также проинформировал, что на 1 апреля в Украине продолжали действовать 63 банка, в том числе 6 - государственных, 14 - отнесенных к иностранным банковским группам, 43 - банки с частным капиталом.

Напомним:

Решение о прекращении банковской деятельности "Альпари банк" было принято 12 декабря 2023 года.

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28 декабря 2023 года Нацбанк согласовал план прекращения соответствующим решением.

Альпари является самым маленьким банком в Украине, по состоянию на 2021 год он имел лишь 1 отделение.

По состоянию на 1 января 2024 года объем его чистых активов составлял всего 193,4 млн грн (0,007% от активов банковской системы).

У банка было 6176 вкладчиков, которые держали на его счетах 679 млн грн. По итогам 2023 года банк получил 6 млн грн убытка.

Владельцем 100% акций банка является Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ.

В 2021 году "Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн грн, позже она даже получила разрешение Мининфраструктуры на покупку банка.

Впрочем, из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и "не устранили всех недостатков в документах", на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал эту сделку и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая 2023 года.