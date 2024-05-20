В понедельник Украина уже привлекала энергетическую помощь из Европы, были отключения на Черниговщине

Сегодня, 20 мая, в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Об этом сообщает Минэнерго.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью от Румынии, Польши и Словакии.

Днем Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

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В Минэнерго также сообщили, что сегодня с 18:00 до 24:00 во всех регионах возможно применение ограничений промышленных и бытовых потребителей. Причина - нехватка электроэнергии в энергосистеме после российских атак.

Относительно последствий обстрелов территории Украины, то в Черниговской области было одномоментно отключено 848 абонентов в 5 населенных пунктах.

"На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 19 499 МВт*ч. Экспорта не предвидится", - сообщили в Минэнерго.

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Напомним:

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, повышение температуры воздуха позволит избегать отключений электроэнергии ночью и утром, однако в целом в течение лета, осени и следующей зимы отключения могут применяться.