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Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

Понедельник, 20 мая 2024, 11:49 - Артур Крыжный

В Украине благодаря благоприятной погоде дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, однако остается существенным в вечерние и ночные часы.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, но в вечерние и ночные часы нехватка электроэнергии является существенной. Поэтому сегодня, 20 мая, на период с 18:00 до 24:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения будут применяться, если потребление будет превышать доведенные до облэнерго лимиты.

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Напомним:

Сегодня, 20 мая, в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

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