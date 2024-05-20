"єОселя": кредиты оформили более 4 тысяч семей с начала года

По программе "єОселя" с начала 2024 года 4 тысячи украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья на 6,7 млрд грн.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что каждый третий кредит - на покупку жилья первой продажи. Всего с начала действия программы кредиты взяли 10 277 семей на более 16 млрд грн.

"С начала этого года кредиты на приобретение жилья по программе еОселя взяли уже 4 тысячи украинцев на общую сумму 6,7 млрд грн. Большинство из них приобретут квартиры, 161 семья - частные дома.

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Каждый третий кредит по программе выдан на приобретение жилья так называемой первой продажи - готового от застройщика или строящегося. Всего с начала действия программы ипотечные кредиты взяли уже более 10 тысяч семей на 16 млрд грн", - заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 291 кредит на 510 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 143 военнослужащих и силовики, 14 педагогов, 20 медиков и 12 ученых;

кредиты под 7% получили 89 украинцев без собственного жилья, 9 ВПЛ и 4 ветерана.

При этом чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке - 207 кредитов, в то же время 84 украинца взяли кредиты на покупку жилья первой продажи - готового у застройщика, или в доме, который возводится.

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Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 92;

города Киева - 57;

Одесской области - 17;

Винницкой области - 16;

Львовской области - 15.

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Напомним:

С начала 2024 года 3 400 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на почти 6 млрд грн.

Экономическая правда