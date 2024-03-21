Российская атака повредила инфраструктуру трех пищевых предприятий на Киевщине, среди которых "Киевхлеб"

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В результате массированной атаки россиян на Киев 21 марта пострадал ряд предприятий, которые обеспечивают пищевую безопасность столицы.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Столичный млин" в комментарии "Интерфакс-Украина".

Так, пострадали ООО "Столичная мельница", ООО "Киевтранслогистик", которые поставляют сырье и осуществляют перевозки на стратегические производственные предприятия, в частности для ведущего поставщика хлеба в Киеве и Киевской области - ЧАО "Киевхлеб".

Из-за обстрела пострадал комплекс элеватора, а также территория, здания и более 50 ед. автотранспорта.

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"Сейчас убытки оцениваются минимум в 40 млн грн. Окончательно сумму ущерба можно будет оценить по результатам работы специальной комиссии. К счастью, пострадавших среди работников компании нет", - отметили в пресс-службе "Столичный млын".

Работы по ликвидации последствий атаки с участием городских спасательных и коммунальных служб, подразделений компании продолжаются. Производство частично приостановлено.

В "Киевхлебе" добавили, что благодаря правильной организации накопления складских запасов в период военного положения "Столичная мельница" продолжает в полном объеме выполнять обязательства по поставке продукции.

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Напоминаем:

Российская ракетная атака на Киев 21 марта разрушила склад Rozetka. Кроме того, взрывной волной перевернуло машины и повредило товары.

Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов.