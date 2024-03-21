Директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко уволился с должности
Четверг, 21 марта 2024, 11:57 -
Директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Также будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
"Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. И будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк", - сообщил он.
Причины увольнения не сообщаются. В ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП "Киевпасстранс".
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