Директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Также будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

"Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. И будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк", - сообщил он.

Причины увольнения не сообщаются. В ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП "Киевпасстранс".

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