Склад Rozetka потерпел разрушения в результате ракетной атаки на Киев
Четверг, 21 марта 2024, 14:50 -
Сегодняшняя российская ракетная атака на Киев разрушила склад Rozetka. Кроме того, взрывной волной перевернуло машины и повредило товары.
Об этом сообщает соучредитель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин.
От удара пострадало здание склада, машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном и уничтожены товары.
Кроме того, на смене в то время было 99 работников. Они не пострадали.
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