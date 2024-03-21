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Склад Rozetka потерпел разрушения в результате ракетной атаки на Киев

Четверг, 21 марта 2024, 14:50 - Артур Крыжный
 
Владислав Чечеткин

Сегодняшняя российская ракетная атака на Киев разрушила склад Rozetka. Кроме того, взрывной волной перевернуло машины и повредило товары.

Об этом сообщает соучредитель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

От удара пострадало здание склада, машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном и уничтожены товары.

 
Владислав Чечеткин

Кроме того, на смене в то время было 99 работников. Они не пострадали.

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Rozetka.ua Киев война
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