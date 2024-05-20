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Государственный энерготрейдер "ЭКУ" создает дочернюю компанию в Словакии

Понедельник, 20 мая 2024, 17:45 - Алексей Павлыш

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" ("ЭКУ") готовится к созданию дочерней компании в Словакии - проведен тендер на закупку юридически-консультационных услуг по регистрации.

Об этом пишет профильное издание ExPro со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Отмечается, что по результатам тендера компания "Кинстеллар Украина" предоставит "ЭКУ" соответствующие юридически-консультационные услуги.

"Также в торгах принимали участие такие компании как ООО „СИ ЭМ ЕС РАЙХ-РОРВИГ ХАЙНЦ" и Адвокатское объединение „Юридическая фирма Астерс".

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Конечное предложение победителя составило 2,9 млн грн за соответствующие услуги, что на 30% меньше ожидаемой стоимости", - говорится в сообщении.

При этом в предмет закупки включен широкий перечень услуг, в том числе, юридическое сопровождение получения лицензии на осуществление оптовой торговли электрической энергией, регистрация в налоговом органе, юридическое сопровождение заключения обязательных договоров для участия на рынке электроэнергии, юридическое сопровождение переговоров и заключения договора аренды помещения, с целью трудоустройства директора ГП (негражданин Словакии/ЕС) осуществление юридического сопровождения и прочее.

Издание добавляет, что "ЭКУ" в марте 2024 года заняла второе место по объемам импорта электроэнергии в Украину.

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Экономическая правда

электроэнергия Словакия
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