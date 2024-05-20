Завладение имуществом аэропорта "Одесса": НАБУ завершило следствие против Кауфмана и Боруховича

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НАБУ и САП завершили расследование и обновили подозрения по делу о завладении имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности на более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, 17 мая одесским бизнесменам (Борису Кауфману и Александру Боруховичу (Грановскому)) и экс-мэру Одессы (Алексею Костусеву) сообщили о новом подозрении в предоставлении взятки в виде двухэтажного пентхауса чиновнику в центре Одессы площадью 700 кв. м.

"Бизнесменам также инкриминируют два эпизода легализации имущества аэропорта, среди которого около 100 зданий и сооружений, 84 транспортных средства и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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Напомним:

29 августа 2023 года правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт „Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.

Среди них бывший Одесский городской голова (Костусев), его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена (Кауфман и Борухович (Грановский)).

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Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

Зато лица, которые получили контроль над аэропортом годами присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заложили в банк для получения кредита, который не погашали.

В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн убытка.