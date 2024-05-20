Укртелеком планирует в 2024 году увеличить инвестиции в телекоммуникации на миллиард 

Укртелеком уже инвестировал более одного миллиарда гривен в развитие телекоммуникаций за два года полномасштабной войны и планирует увеличить инвестиции еще на миллиард в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома.

По ее информации, в 2022-2023 гг. Укртелеком инвестировал более 1 миллиарда гривен на развитие и модернизацию телекоммуникационной сети и своей IT-инфраструктуры.

"Основные направления вложения средств - совершенствование транспортной инфраструктуры и ядра сети с целью расширения их пропускной способности, гибкости и защищенности от вражеских атак; модернизация медной инфраструктуры путем замены ее на современную оптическую, развитие новых оптических сетей доступа к современным телекоммуникационным сервисам", - отметили в пресс-службе.

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Там добавили, что за два года полномасштабной войны проложено почти 11 тысяч километров волоконно-оптического кабеля. Кроме того, предусмотрена прокладка 8300 километров оптических сетей.

Напомним:

АО "Укртелеком" Рината Ахметова - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, изучал возможность по приобретению одного из операторов фиксированного интернета.

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