"Укрзализныця" ожидает летом оживления спроса на международные рейсы

С начала года "Укрзализныця" уже перевезла почти 800 тысяч пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживления спроса на международные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, больше всего пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с Перемышлем - 451 тыс, в сообщении с Хелмом - 226 тыс, и в сообщении с Варшавой - более 82 тыс.

"Сейчас компания активно готовится к летнему сезону перевозок и напоминает, что в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 - из крупнейших городов Украины, еще 14 - из приграничных городов.

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В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию", - говорится в сообщении.

При этом наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев - Варшава, количество мест ограничено из-за специфики вагонов.

"Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и украинской, и европейской колеей. Их количество в парке компании ограничено.

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Поэтому, если вы не успели купить билет на этот поезд, рекомендуем рассмотреть поезд Львов - Рава-Русская - Варшава, а также рейсы в Хелм и Перемышль", - добавили в компании.

В УЗ напомнили, что продажа билетов открываются за 20 суток до отправления поезда.

Экономическая правда