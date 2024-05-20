Суд отклонил жалобу, которая давала шанс возобновить работу Сахалинского месторождения

Шестой апелляционный административный суд (ШААС) отказался удовлетворить жалобу, которая давала шанс на возобновление работы Сахалинского газового месторождения.

Об этом сообщает LIGA.net.

Заявителем по делу было не Укрнефтебурение (компания, которая разрабатывала месторождение), а государственная компания "Украинские энергетические машины" (бывший Турбоатом).

Добыча на Сахалинском месторождении остановлена по решению ШААС, который отменил приказ Госгеонедра №204, где фигурировало не только Укрнефтебурение, но и многие другие компании и их спецразрешения, в том числе и Украинские энергетические машины.

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Рассмотрев дело, суд закрыл апелляционное производство, поэтому Укрнефтебурение и дальше будет простаивать.

"У апелляционной инстанции был шанс исправить ту катастрофическую ошибку с остановкой добычи на Сахалинском месторождении. Она им не воспользовалась", - отреагировал на решение суда Олег Мальчик, председатель правления Укрнефтебурения.

Он добавил, что это не последний шанс на возобновление добычи, потому что на рассмотрении ШААС остается заявление Укрнефтебурения о пересмотре

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4 декабря 2023 года Государственная служба геологии и недр аннулировала специальное разрешение №6349 от 10 июля 2019 года, предоставленное Укрнефтебурению с целью добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Специальное разрешение прекратили во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда.

Укрнефтебурение обратилось в Верховный суд, но тот не увидел оснований для кассационного пересмотра.

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Напомним:

17 мая ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" распространило пресс релиз, в котором отметило, что надеется на возможное возвращение украинским предприятиям аннулированных спецразрешений, из-за чего была остановлена добыча на Сахалинской площади в Харьковской области.