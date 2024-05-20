188 партий не отчитались об имуществе и доходах, их ожидает небольшой штраф

188 политических партий не выполнили требования закона по отчетности в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за I квартал 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве напомнили, 10 мая 2024 года завершилась кампания отчетности для парламентских и непарламентских политических партий за I квартал 2024 года.

НАПК обязано в течение 10 календарных дней со дня завершения срока на представление политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее - отчеты) обнародовать на своем официальном веб-сайте список политических партий, которые не подали свои отчеты в установленный срок, и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом.

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За непредставление отчетов предусмотрена административная ответственность. В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

В НАПК также напомнили, что почти 200 политических партий не выполнили требование закона по отчетности в НАПК 2020-2023 годы. В общем политпартии и их местные организации подали более 22 тысяч отчетов.

Среди политических партий, которые не подали отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2024 года, "Всеукраинское объединение "Свобода", "Украинская морская партия Сергея Кивалова", "Партия "Возрождение" "Гражданская позиция".

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