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Ремонт тоннеля метро возле "Демеевской" будет стоить до 400 миллионов – Кличко

Четверг, 21 марта 2024, 20:40 - Александр Колесниченко
 
автострада

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады.

Точная сумма работ станет известной через две недели - после открытия котлована и проведения экспертизы. Для финансирования ремонтных работ используются средства резервного фонда.

Подрядчиком работ выступает группа компаний "Автострада" Максима Шкиля. По их оценке, на данный момент выполнено около 40% общего объема работ.

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Экономическая правда

метрополитен Киев
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