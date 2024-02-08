Фонд гарантирования завершил выплату возмещения вкладчикам банка "Аркада"

Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физлиц на ликвидацию АО АКБ "АРКАДА" завершило удовлетворение кредиторских требований, внесенных в реестр акцептованных требований кредиторов "Аркады".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"После удовлетворения требований всех кредиторов в АО АКБ "АРКАДА" осталось нереализованное имущество согласно Приложению 1.

Акционеры банка имеют право на получение остаточного имущества (активов) и не позднее 30 дней с даты размещения этого сообщения на сайте ликвидируемого банка, должны направить заявление о намерении получить имущество или об отказе от его получения", - говорится в сообщении.

Реклама:

Заявление необходимо направить в письменной форме в адрес АО АКБ "АРКАДА" (ул. Владимирская, д.46, г. Киев, 01601) за подписью акционера.

Напомним:

Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц полностью рассчитается с кредиторами банка "Аркада" - гражданами и бизнесом, кроме бывших владельцев финучреждения и связанных лиц.

Реклама:

Экономическая правда