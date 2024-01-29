Фонд гарантирования продает активы банков на 2,4 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы 9 банков на общую сумму 2,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.

"На этой неделе (29 января - 02 февраля) в системе Прозорро.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 402,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Из них на сумму 1 863,0 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 489,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

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Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 50,5 млн грн.

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в прошлом году получил 5,2 миллиарда гривен от реализации ликвидируемых активов банков.

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