Фонд гарантирования продает активы банков на 2,4 миллиарда
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы 9 банков на общую сумму 2,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.
"На этой неделе (29 января - 02 февраля) в системе Прозорро.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 402,8 млн грн", – говорится в сообщении.
Из них на сумму 1 863,0 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 489,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 50,5 млн грн.
Напомним:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в прошлом году получил 5,2 миллиарда гривен от реализации ликвидируемых активов банков.