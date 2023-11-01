Главный офис "Банка Січ" выставили на повторные торги

ФОТО С САЙТА БАНКА "СІЧ"

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) 10 ноября проведет повторный аукцион по продаже имущества "Банка Січ", который ликвидируется Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что в состав лота вошли офисное здание банка, основные средства (4857 единиц), карточки на топливо и капитальные вложения в помещение дизельной-чиллерной в офисе.

"Бывший главный офис банка "Січ", общей площадью более 2,5 тыс кв. м, занимает 1-4 этажи современного 22-этажного здания премиум-класса. В Фонде добавляют, что среди преимуществ объекта - его месторасположение: исторический и деловой центр столицы - Шевченковский район Киева, переулок Несторовский, 6.

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Стартовая цена - 154 млн грн.

"Торги будут проходить по английской модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором", - добавили в ФГВФЛ.

Напомним:

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Правление Нацбанка 9 августа 2022 года отнесло "Банк Січ" к категории неплатежеспособных - банк не выполнил вовремя свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств. После этого Фонд гарантирования начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.

В октябре 2022 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Січ".

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Экономическая правда