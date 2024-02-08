Фонд гарантування завершив виплату відшкодування вкладникам банку "Аркада"

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізосіб на ліквідацію АТ АКБ "АРКАДА" завершила задоволення кредиторських вимог, внесених до реєстру акцептованих вимог кредиторів "Аркади".

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Після задоволення вимог всіх кредиторів у АТ АКБ "АРКАДА" залишилось нереалізоване майно згідно Додатку 1.

Акціонери банку мають право на отримання залишкового майна (активів) і не пізніше 30 днів з дати розміщення цього повідомлення на сайті банку, що ліквідується, повинні надіслати заяву про намір отримати майно або про відмову від його отримання", - йдеться у повідомленні.

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Заяву необхідно направити в письмовій формі на адресу АТ АКБ "АРКАДА" (вул. Володимирська, буд.46, м. Київ, 01601) за підписом акціонера.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб повністю розрахується з кредиторами банку "Аркада" - громадянами та бізнесом, окрім колишніх власників фінустанови та пов’язаних осіб.

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Економічна правда