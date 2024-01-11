Кто и почему заказывает грязные кампании против Фонда гарантирования вкладов

Окрім виплати гарантованої суми за вкладами та виведення банків з ринку Фонд гарантування вкладів має ще одну специфічну функцію – переслідування пов’язаних осіб, причетних до доведення банків до банкрутства.

На сьогодні у судах розглядаються позови до близько 1000 таких відповідачів на більш як 170 млрд грн, не враховуючи кримінальних справ.

Це – впливові опоненти, які роками посідають топ-позиції у рейтингах статків або фігурують в антиолігархічних санкційних списках, мають необмежені ресурси та не соромляться застосовувати їх заради власних інтересів.

Нещодавно на інтернет-ресурсі "Стоп.Корупція" вийшло "розслідування" діяльності Фонду гарантування вкладів. Це якщо можна назвати розслідуванням нагромадження відвертої брехні, маніпуляцій та перекручування фактів.

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Ми завжди відкриті до конструктивної критики, але є різниця між критикою та відвертою "чорнухою", і тут ми маємо справу саме з другим випадком. Не будемо зупинятись на кожному пункті цього "викриття" - докладний факт-чек є на сайті Фонду гарантування вкладів.

Кілька місяців поспіль ми з ентузіазмом спостерігали за підготовкою цієї кампанії. На Фонд обрушився шквал однотипних інформаційних запитів, а у низці ЗМІ та телеграм-каналів з’явилися абсолютно ідентичні, дослівно передруковані матеріали під гучними заголовками, неприкрито заангажовані та незбалансовані.

Фонду постійно доводиться мати справу з подібними інформаційними атаками і нас складно здивувати. Але авторам цього замовлення вдалось. Замовники кампанії у якийсь момент відчули себе настільки безкарними, що на адресу Фонду було доправлено в екзотичний спосіб, через невідомих осіб, пакет сфабрикованих запитів нібито від різних ЗМІ, один з яких - від імені шанованого та широко відомого журналіста-викривача Михайла Ткача. Авторство, звісно ж, не підтвердилось. Як-то кажуть: "думали, це вже дно, але раптом знизу постукали".

Нам відомі замовники цієї інформаційної атаки та їхні мотиви.

Є обґрунтовані підстави вважати, що за чорною піар-кампанією стоять власники одного з банків, що виводяться з ринку за міскодинг - маніпуляції з приховування реального походження платежів, пов’язаних з гральним бізнесом.

Кошти, на які вони дуже розраховували для себе особисто, дістались кредиторам банку та державі, – зокрема, вже під управлінням Фонду з цього банку було перераховано Державній податковій службі понад півмільярда гривень, які банк заборгував державі, ще працюючи на ринку і маючи мільярдні прибутки. Цілком очевидне і десь зрозуміле їхнє розчарування, але цей крок з нашого боку:

законний

справедливий

в інтересах держави, яка в умовах війни вкрай потребує коштів.

Тож власникам збанкрутілих банків доведеться відкласти придбання елітної нерухомості та яхт до кращих часів.

Не сумніваюсь, що у цієї брудної медіакампанії буде продовження. Гроші заплачено, процес запущено. Проте спроби чинити тиск на посадових осіб Фонду, як і завжди, будуть безрезультатними.

Фонд і далі виконуватиме вимоги законодавства, керуючись інтересами держави, та робитиме усе, щоб повернути кошти кредиторам банків та державі.

Нагадаю, за час існування Фонду гарантування вкладів з ринку було виведено понад 100 банків. Практично усі вони виводились в умовах війни. Близько 90 банків НБУ визнав неплатоспроможними під час так званої "гібридної" війни, що розпочалась у 2014 р, ще 9 виведено з ринку уже після початку повномасштабного вторгнення росії.

Фонд гарантування повністю виплатив гарантовані суми усім 2,5 мільйонам їхніх вкладників, які звернулись по вклади (на суму понад 104,5 млрд грн) та повернув майже 70 млрд грн решті кредиторів, зокрема, бізнесу та фізособам.

Вкладникам 6-ти банків, виведення яких розпочато уже під час повномасштабної війни після відповідного оновлення законодавства, Фонд гарантування відшкодовує вклади у розмірі 100%, включно з відсотками.