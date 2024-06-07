Новости 7 июня: россияне попали по двум нефтебазам, Кабмин поддержал бронирование через "Дію"
О нефтебазах. В результате сегодняшней российской атаки под удары дронов попали две нефтебазы в Украине.
О бронировании. Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".
Кабмин внес изменения в постановление №76, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% сотрудников. Также вводится бронирование через портал "Дія".
Об отключениях света. В субботу, 8 июня, графики отключений света будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.
Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработает в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.
О налогах. Правительство Украины пока не обсуждает вопрос повышения налогов.
О госдолге. Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании долга, в ближайшее время переговоры будут публичными.
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