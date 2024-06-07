Китайские ученые разработали первую в мире электронную кожу
Команда китайских ученых создала первую в мире электронную кожу с 3D-структурой, которая имитирует свойства человеческой кожи.
Об этом сообщает журнал Science.
Исследователи из Университета Цинхуа разработали е-кожу, которая воспроизводит структуру человеческой, с ее собственным эпидермисом, дермой и подкожной тканью.
Согласно исследованию, е-кожа способна одновременно декодировать и воспринимать три механических сигнала - давление, трение и растяжение.
Отмечается, что датчики накапливают сигналы, которые обрабатываются и впоследствии проверяются с помощью алгоритмов глубокого обучения, что позволяет е-коже распознавать текстуру и контуры объектов с чрезвычайной точностью, примерно 0,1 мм, что конкурирует с чувствительностью человеческой кожи.
Электронная кожа имеет потенциал для интеграции в кончики пальцев медицинских роботов. По словам исследователей, ее также можно использовать как пластырь для мониторинга жизненно важных показателей здоровья в реальном времени, включая насыщение крови кислородом и частоту сердечных сокращений.
Читайте также: Наука в 2023 году: какие открытия могут изменить жизнь человечества?
Напомним:
Китайские власти с 1 июля введут экспортный контроль над технологиями, программным обеспечением и оборудованием, используемым в авиации.
Китай обвинил Европейский Союз в ведении недобросовестной конкуренции несмотря на желание лидеров ЕС избежать торговой войны.