Первый за время великой войны Банковский форум

"Экономическая правда" анонсирует проведение первого за время большой войны банковского форума, который пройдет в формате офлайн.

Цель мероприятия – собрать в одном месте банки, бизнес, их клиентов и представителей власти для того, чтобы обсудить проблемы финансовой системы и вместе найти пути их решения.

Форум – это площадка, на которой его участники смогут не просто озвучить свои потребности, но и быть услышанными заинтересованными сторонами. Клиенты хотят получать современный продукт и быть уверены в сохранении своих сбережений. Для государства приоритет – стабильность экономики и наполнение бюджета. А чего хотят банки?

Среди прочих будут подниматься вопросы налоговых изменений, роли государственных банков в поддержке экономики, финансового мониторинга, смягчение регуляций со стороны Национального банка и ряд других важных тем.

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Купить билеты можно по ссылке. Мероприятие пройдет во вторник, 25 июня 2024 года. Начало в 16.00.

Программа форума:

16.00 – 16.40 Вступительный разговор с регулятором.

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Позволяют ли результаты работы банковской системы строить амбициозные планы по расширению кредитования и возможно ли это без государственной поддержки? Разговор и.о. главного редактора ЭП с главой Национального банка Андреем Пышным.

16.40-17.30 Панель 1. Банки и государство.

18.00 – 18:30. SmallTalk с председателем Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Модератор: исполнительный директор Центра экономических исследований Глеб Вышлинский.

18.30 – 19.30. 2. Банки и бизнес.

Генеральным партнером стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также Raiffeisen Bank, ПУМБ и страховая компания "ИНГО".

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организовывают журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.

Ознакомиться подробнее со спикерами и программой форума можно по ссылке.