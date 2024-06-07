Экономика света: кто выиграет от повышения тарифов

За даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у середині травня, понад половину опитаних українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів, щоб відремонтувати зруйновані об’єкти інфраструктури.

Однак після їх підвищення для населення з 1 червня відновилися дискусії стосовно економічної обґрунтованості і того, куди підуть гроші.

Економічне обґрунтування

Уряд встановив тариф не електроенергію для населення 4,32 грн з ПДВ за кВт-год. З чого він складається? Виробнича собівартість 1 кВт-год державного "Енергоатому" становить 1,7 грн з ПДВ без урахування ПСО. Виробнича собівартість "Укргідроенерго" приблизно така ж (вона значно зросте після включення до неї витрат на відновлення зруйнованої генерації).

Ще 3,25 грн за кВт-год з ПДВ – середньозважені витрати на передавання, розподіл та постачання (тариф на передавання становить 0,63 грн за кВт-год, тариф на розподіл та постачання населенню залежить від регіону; також сюди закладений невеликий прибуток ОСР та "Укренерго" на розвиток мереж).

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Тобто виробнича собівартість державних атомної та гідроенергії з доставкою споживачу становить мінімум 4,65 грн, що трохи вище за новий тариф. Таким чином, запропонований Міненерго тариф для населення – це чиста собівартість виробництва та доставки електроенергії без "накрутки".

За кілька днів до підвищення тарифу певні політики та поважні ЗМІ пророкували тариф 4,8 грн, а деякі експерти пропонували підняти його до ринкового рівня. Ця інформаційна істерія більше нагадувала тиск, ніж інформування.

Наскільки мені відомо, саме через це ухвалення рішення про підвищення тарифу затримали на кілька днів. Міністр енергетики Герман Галущенко зайняв принципову позицію: тариф для населення зараз не може включати комерційну складову, а тим більше – бути піднятим до ринкового рівня. Так і сталося.

Яка зараз справедлива ринкова вартість електроенергії? Собівартість генерації ТЕС та ТЕЦ, враховуючи середньозважену річну вартість вугілля, становить 4,25 грн за кВт-год, доставка та розподіл – 3,25 грн. Отримуємо 7,5 грн за кВт-год.

Вартість "зеленої" енергії ще вища і її собівартість порахувати неможливо. Можна орієнтуватися на цифри, які сплачує держава виробникам за різними моделями. Якщо брати до уваги дані балансуючої групи "ГарПока" за 2023 рік, то ця цифра становила близько 6 грн з ПДВ плюс доставка 3,25 грн. Отримуємо 9,25 грн.

Куди підуть гроші

За оцінками Світового банку, збитки енергетичної інфраструктури від російських атак на початку травня становили 12,5 млрд дол. З 24 лютого 2022 року Україна втратила 90% потужностей ТЕС, 40% – АЕС, 30% – СЕС, 90% – ВЕС.

Підвищення тарифу влітку 2023 року допомогло енергетикам провести безпрецедентну за масштабами ремонтну кампанію генерації та мереж, тож осінньо-зимовий період 2023-2024 років Україна пройшла з електроенергією.

Однак у березні-травні 2024 року внаслідок обстрілів агресора ми втратили ще 9 ГВт генерації, знову були зруйновані підстанції "Укренерго" та операторів системи розподілу. Усе це потребує відновлення, а для цього потрібні кошти.

Усі додаткові ресурси від підняття тарифу для населення підуть саме на ремонтну кампанію всієї енергосистеми. Це днями підтвердила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, цих коштів вистачить для проведення відновлювальних робіт в енергосистемі для проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років та відновлення державної генерації.

Останніми днями в ЗМІ дедалі частіше лунають оцінки, що основні кошти від підвищення тарифу отримає державний "Енергоатом", який не постраждав від російських обстрілів, тому про яке відновлення може йти мова.

Такі оцінки дають експерти, які чудово знають, що всі кошти, крім витрат на зарплату, закупівлю ядерного палива та проведення необхідних поточних ремонтів, "Енергоатом" повертає в енергосистему через ПСО.

Тобто всі кошти від підвищення тарифу отримують "Укренерго", усі ОСР та всі енергетичні компанії, які зможуть їх одразу використати на необхідні ремонти та відновлення. "Енергоатом" – єдина енергетична компанія країни, яка від підвищення тарифу в фінансовому сенсі взагалі нічого не отримає.

Хто виграє

Українці. Без перебільшення можна сказати, що ми всією країною відновлюємо свою енергосистему, аби взимку бути зі світлом і теплом. Ми всі вважали, що минула зима буде найгіршою. На жаль, ми помилялися.

У 2024 році енергетикам потрібно відновити втричі більше генерації. У 2023 році вдалося додати до системи 3 ГВт, а лише за весняні місяці було зруйновано 9 ГВт. Енергетики мають робити ремонти під постійними обстрілами, в умовах, коли обладнання та фінансів не вистачає. В умовах, коли не вистачає ППО.

Я вірю в наших енергетиків, закликаю вірити і вас. Їм потрібна наша підтримка. Упевнений, ми пройдемо наступну зиму з теплом та світлом.