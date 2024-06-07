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Сумма нарушений на таможнях за год увеличилась в 2,4 раза 

Пятница, 7 июня 2024, 18:45 - Виктор Волокита

В течение января-мая 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины обнаружили 4265 нарушений таможенных правил на 10,8 млрд грн. 

Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Согласно сообщению, стоимостный показатель увеличился почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В таможне также отметили, что в 1180 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 141 млн гривен.

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В частности:

- промышленных товаров на сумму почти 84,2 млн грн;

- продовольственных товаров на сумму более 25,4 млн грн;

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- транспортных средств на сумму 30 млн грн;

- валюты на сумму 1,6 млн грн.

"В 1454 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 32 млн грн, взыскано штрафов на сумму 36 млн грн.", - добавили в пресс-службе. 

Экономическая правда 

таможня
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