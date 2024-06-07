Сумма нарушений на таможнях за год увеличилась в 2,4 раза
В течение января-мая 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины обнаружили 4265 нарушений таможенных правил на 10,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Согласно сообщению, стоимостный показатель увеличился почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В таможне также отметили, что в 1180 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 141 млн гривен.
В частности:
- промышленных товаров на сумму почти 84,2 млн грн;
- продовольственных товаров на сумму более 25,4 млн грн;
- транспортных средств на сумму 30 млн грн;
- валюты на сумму 1,6 млн грн.
"В 1454 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 32 млн грн, взыскано штрафов на сумму 36 млн грн.", - добавили в пресс-службе.
Экономическая правда