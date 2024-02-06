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Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта

Вторник, 6 февраля 2024, 20:18 - Анастасия Жарикова

Кабинет министров на заседании 6 февраля одобрил законопроект, который предусматривает возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта. 

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта является одним из обязательств перед МВФ.

В нем предлагается с 1 марта восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в частности относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей.

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Также с 1 марта предлагается восстановить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года.

И предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона направления (вручения) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.

В то же время проект закона предлагает установить мораторий на проведение Гостаможслужбой документальных проверок для налогоплательщиков, которые находятся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

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А также урегулировать возобновление проверок в случае изменения таким плательщиком своего местонахождения.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский 6 декабря подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки.

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