50 миллиардов евро для Украины: ЕС рассчитывает в марте начать выплаты

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится в марте начать выплаты в рамках согласованной на прошлой неделе программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Как передает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter (X).

Президент Еврокомиссии приветствовала политическую договоренность между Советом ЕС и Европарламентом о выделении Украине 50 млрд евро, назвав ее важным шагом вперед.

"Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять крайне необходимое финансирование и обеспечивать предсказуемость для нашего отважного партнера, стремящегося к членству.

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Мы стремимся к тому, чтобы начать выплаты в марте", – написала фон дер Ляйен.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, лидеры ЕС в прошлый четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

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В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

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Европейская правда