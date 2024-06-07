Правительство разрешило бронировать до 100% сотрудников в ОПК и энергетике

Кабмин внес изменения в постановление №76, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% сотрудников. Также вводится бронирование через портал "Дія".

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников.

Таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики - обеспечивать людей теплом и электроэнергией.

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Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, воинского звания или ВОС, даже если она дефицитная. А также вводим электронное бронирование", - заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Изменения в Постановление №76 от 27 января 2023 года предусматривают, в частности:

бронирование 100% работников предприятиями ОПК, которые имеют контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы на период действия таких контрактов;

бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;

бронирование 100% работников предприятиями, строящими фортификации, на период действия договора строительства;

Для полицейских и сотрудников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости Министра внутренних дел, количество забронированных сотрудников может превышать 50%. То есть забронировать можно будет до 100% сотрудников, при наличии обоснования и отдельного согласования Министра обороны.

Также правительство утвердило механизм бронирования через портал Дія, над которым сейчас начинает работу профильное министерство.

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По словам Фоменко, изменения в постановление пока не меняют критерии бронирования и этапы процедуры. В то же время продолжается работа с бизнесом над системным обновлением подходов.

Напомним:

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Экономическая правда