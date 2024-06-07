Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Швейцария предоставит 10 миллионов франков гранта для нужд "Укрзализныци"

Пятница, 7 июня 2024, 19:56 - Алексей Павлыш

По грантовому соглашению между Украиной и Швейцарией для АО "Укрзализныця" закупят рельсовые скрепления на 10 млн швейцарских франков (11 млн долл).

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство одобрило проект дополнительного соглашения N 1 к Грантовому соглашению между Украиной и Швейцарией по проекту по экстренной поддержке для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины.

"Дополнительное соглашение предусматривает предоставление грантовой помощи правительством Швейцарии для продолжения реализации проекта по экстренной поддержке для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины и определяет условия привлечения грантовой помощи", - сообщил Мельничук.

Реклама:

Средства гранта в размере 10 миллионов швейцарских франков будут направлены на закупку рельсовых скреплений у швейцарского поставщика для нужд "Укрзализныци".

Экономическая правда

Укрзализныця Швейцария
Реклама:
Материалы по теме
В "Укрзализныце" рассказали, за счет чего уменьшат потребление электроэнергии 7 июня 2024, 16:40
"Укрзализныця" назначила новый скоростной поезд Киев - Львов: когда будет курсировать 6 июня 2024, 15:58
Подозреваемые в хищении 20 млн УЗ пошли на сделку со следствием и получили условный срок  6 июня 2024, 13:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте