Швейцария предоставит 10 миллионов франков гранта для нужд "Укрзализныци"

По грантовому соглашению между Украиной и Швейцарией для АО "Укрзализныця" закупят рельсовые скрепления на 10 млн швейцарских франков (11 млн долл).

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство одобрило проект дополнительного соглашения N 1 к Грантовому соглашению между Украиной и Швейцарией по проекту по экстренной поддержке для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины.

"Дополнительное соглашение предусматривает предоставление грантовой помощи правительством Швейцарии для продолжения реализации проекта по экстренной поддержке для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины и определяет условия привлечения грантовой помощи", - сообщил Мельничук.

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Средства гранта в размере 10 миллионов швейцарских франков будут направлены на закупку рельсовых скреплений у швейцарского поставщика для нужд "Укрзализныци".

Экономическая правда