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Минздрав просит производителей уменьшить содержание соли в хлебе 

Пятница, 7 июня 2024, 18:10 - Виктор Волокита

Министерство здравоохранения предлагает производителям постепенно уменьшать содержание соли в хлебобулочных изделиях.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Минздрав предлагает украинским производителям хлеба рассмотреть следующие меры:

  • Уменьшить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях до уровня не более 0,9 г на 100 г. Это можно делать постепенно, чтобы потребители привыкали к менее соленому вкусу (как это было, например, в Финляндии). 
  • Повышать вкусовые качества выпечки другим способом, например, использовать травы и специи или даже ферментированные продукты, что может помочь компенсировать уменьшение соли.

"Реализация этих мер поможет снизить общее потребление соли, способствовать здоровому питанию и снижению уровня неинфекционных заболеваний", - говорится в сообщении Минздрава.

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Там также добавили, что уменьшение потребления соли помогло бы предотвратить распространение неинфекционных заболеваний, которые ежегодно вызывают около 80% преждевременных смертей в Украине.

Минздрав хлеб производство
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