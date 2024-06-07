Эстония направляет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Эстония направит в Фонд поддержки энергетики Украины 400 тысяч евро. Таким образом, вклад страны в Фонд достигнет 450 тысяч евро. В целом сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Энергосистема Украины переживает сложный период. Поэтому помощь партнеров для восстановления наших энергетических объектов является очень ценной для нас", - заявил Герман Галущенко.

Кроме взносов в Фонд, с начала полномасштабного вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн.

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Среди предоставленного оборудования - два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое, добавили в министерстве.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года.

За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения о взносах в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания, Исландия, отметили в Минэнерго.

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Экономическая правда