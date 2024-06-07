Украина в мае достигла второго самого высокого уровня экспорта товаров с начала большой войны

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В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимостью - 3,3 млрд долларов. Это второй самый большой показатель за весь период большой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как пояснил заместитель министра экономики Тарас Качка, май является месяцем, когда традиционно уменьшается экспорт зерновой продукции. Так, кукурузы в мае было экспортировано 3,6 млн тонн, что на 452 тысячи тонн меньше, чем в апреле, пшеницы - 1,6 млн тонн, что на 285 тысяч тонн меньше.

В то же время в мае зафиксирован существенный прирост объемов экспорта металлургии. В частности, экспорт бесшовных труб по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 50,2%, полуфабрикатов - на 40%, плоского проката - на 17%.

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"Поэтому так важно, что 31 мая Байден принял прокламацию, которой продлил освобождение украинской стали от пошлин. Кстати автономные меры ЕС также предусматривают освобождение украинской стали от защитной пошлины в ЕС. Это дает нам большие возможности для интеграции украинского ГМК с промышленностью ЕС и США", — отметил Качка.

В Минэкономики акцентируют внимание на том, что произошло изменение географии экспорта. В частности экспорт в Польшу вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил 365,8 млн долл. Зафиксирован рост на 85% экспорта в Индию, куда Украина отправляет преимущественно подсолнечное масло. В то же время экспорт в Китай уменьшился на 30% из-за сезонного сокращения экспорта кукурузы, которая является основным экспортным товаром Украины в эту страну.

"Несмотря на то, что в прошлом месяце физические объемы экспорта товаров сократились на 6,9% по сравнению с апрелем, май стал вторым месяцем по этим показателям за все время полномасштабного вторжения", — добавляет Качка.

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Напомним:

В мае Украина экспортировала рекордные 108 тыс тонн сахара, из которых в ЕС было отправлено 65%, других стран - 35%.

В Украине необходимо развивать сектор по переработке, чтобы сохранить мощности в агросекторе и повысить его эффективность и экспортные возможности.