Хакеры узнали, за сколько Иран продает шахматы России

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Хакеры из группировки Prana Network почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России.

Об этом говорится в заявлении Prana Network, передает Милитарный.

Как отмечается, компания IRGC Sahara Thunder является фиктивной фирмой под руководством стражей исламской революции, которая способствует продаже оружия в РФ.

Хакеры в частности опубликовали информацию о переговорах между иранской и российской стороной по размещению производства в российской свободной экономической зоне "Алабуга".

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Отмечают, что Иранской стороной была озвучена стартовая стоимость "Шахеда" в 23 млн руб за единицу (375 тыс долл). Однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 12 млн руб за единицу, при заказе 6000 единиц (193 тыс долл) или 18 млн руб (290 тыс долл) при заказе 2000 единиц.

Согласно другим обнародованным документам, по крайней мере частично РФ проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте.

Так, организация "Алабуга Машинеры" в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, вероятно, в качестве оплаты услуг и товаров, 2 млн граммов золота в слитках.

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Напомним:

В августе 2023 года американская газета The Washington Post получила внутренние документы о работе завода по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, который до 2025 года по плану должен выпустить 6000 дронов-камикадзе "Шахеды".