На оккупированной ЗАЭС дефицит персонала составляет 50% - МАГАТЭ

На оккупированной Запорожской АЭС работает вдвое меньше персонала от необходимого количества, также на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германом Галущенко, передает Укринформ.

По словам Гросси, вопрос наличия достаточного количества украинского персонала на площадке станции МАГАТЭ поднимало неоднократно. Сейчас на ЗАЭС наблюдается нехватка половины персонала, который при нормальных условиях должен насчитывать более 10 тыс человек.

"Речь идет о высококвалифицированном и лицензированном персонале. Их нельзя просто забрать", - отметил Галущенко.

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Министр добавил, что те, кем россияне могут заменить украинский персонал, не имеют лицензии. В результате это может повлиять на работу ЗАЭС и ядерную и радиационную безопасность.

Кроме того, сообщается, что дополнительной угрозой является вопрос ядерного топлива, которое эксплуатируется на станции. По словам Галущенко, срок его эксплуатации истекает. В таких условиях необходимо принимать решения, которые существенно будут влиять на ядерную безопасность.

"Мы будем настаивать на проведении с нашей стороны максимально глубокой оценки технического состояния", - добавил Гросси.

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Добавляется, что еще одним вопросом является внешнее электроснабжение энергоблоков ЗАЭС.

Напомним:

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев - он уже встретился с руководителями Министерства энергетики, Госатомрегулирования и Энергоатома.