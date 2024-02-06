Дом, который можно построить за день. Как под Киевом производят современные модульные жилища

За майже два роки великої війни в Україні зруйновано понад 170 тис житлових будинків і ця цифра щодня зростає. Тимчасом переселенці шукають притулок у більш безпечних регіонах. Частково розв'язати житлову проблему їм допомагають міжнародні організації та уряди інших країн, які надають модульні будинки.

Чотири такі містечка на кілька тисяч мешканців облаштували у Львові, сотні будиночків передали на звільнені території. Модульні будинки стали популярними, бо їх можна швидко звести, облаштувати й заселити. Крім того, таке житло зазвичай коштує значно менше, ніж капітальне.

Чи не єдині недоліки модульних будинків – їхнє тимчасове призначення та невеликі розміри, що суттєво позначається на комфорті мешканців. Засновник компанії Hutjet Сергій Самусєв змінює уявлення про модульне житло. На заводі під Києвом він робить сучасне житло з довічною гарантією і він такий не один.

Від редакції. Малий та середній бізнеси формують понад половину економіки України. Його представники не можуть лобіювати свої інтереси, як великий бізнес, але вони завжди пристосовуються до умов та знаходять нові шляхи для розвитку. ЕП поділяє принципи, якими керуються підприємці в постійному прагненні до зростання, тому редакція ділитиметься цікавими історіями про них. Ці історії не про приголомшливий успіх та великі статки. Ці історії про те, як закохані у свою справу українці працюють, дають роботу іншим та діляться досвідом.

Завод у Броварах та амбітні плани

Сергій Самусєв будував котеджі ще в 1990-х роках. Він каже, що технологія, за якою в Україні і світі зводять житло, не змінилася з часів середньовіччя: просто неба на майданчику почергово працюють ті чи інші фахівці. У результаті яким би детальним не був проєкт, якість робіт залежить від фаховості виконроба та спеціалістів.

Саме через це в процесі будівництва часто зʼявляються огріхи, які виправляють на місці "на хлопський розум". Тому Самусєв вирішив виготовляти готові до заселення будинки в заводських умовах, які всього лиш за добу можна встановлювати на облаштованих ділянках.

фото дмитра ларіна / економічна правда

Прототипи модульних будинків підприємець створив у 2018-2019 роках, а в жовтні 2023 року в Броварах, що неподалік Києва, відкрив завод Hutjet. Виробництво площею 12 тис кв м побудували в індустріальній частині міста.

"Великі виробництва повинні розташовуватися на периферії, щоб не перенасичувати міста, тому ми вибрали Бровари. Це зручно з економічної точки зору та логістики", – пояснює комерційний директор Hutjet Максим Хижняк.

В офіційних релізах після запуску заводу йшлося, що потужності виробництва дозволять збирати близько 450 модульних будинків щороку, а на підприємстві працюватимуть 300 людей. Зараз, як заявляють у Hutjet, на заводі працюють менше ста людей, хоча персонал ще продовжують добирати.

Обсяг інвестицій у запуск заводу не розголошують.

Будинок-конструктор

Виробник пропонує понад десять житлових серій, які можна стикувати, як конструктор, і так само розбирати. Модулі однієї серії сумісні один з одним.

Особливістю таких будинків є те, що в міру збільшення сім’ї можна докуповувати модулі і приєднувати їх до готового житла. Так будинок може рости вертикально (стати двоповерховим) або горизонтально.

фото hutjet.land

Сім’ї з чотирьох людей для встановлення двоповерхового модульного будинку вистачить кількох соток землі.

"У нашій лінійці є будинки площею 45 квадратних метрів, розраховані на одну людину, і будинки для сімей до 250 "квадратів", – каже Хижняк.

Стартовий модуль площею 45 кв м самодостатній. Там є кухня, диван, санвузол і телевізор. До цього модуля можна додати одну або кілька спалень, збільшивши загальну площу житла. Основа будинку – проклеєний дерев’яний каркас, утеплений базальтовою ватою з вентильованим фасадом.

фото hutjet.land

"Традиційне каркасне будівництво починається з фундаменту на ділянці, де монтують каркас з дерев’яного бруса. У нас повний цикл виробництва будинку включно з оздобленням, утепленням та комунікаціями відбувається на заводі. Завдяки цьому підвищується якість будівництва. Ми робимо повністю герметичний проклеєний теплоізоляційний корпус", – розповідає Хижняк.

Для опалення можна використовувати стандартні та нестандартні рішення. Такі будинки розраховані на експлуатацію в різних кліматичних зонах, а конструкція витримує перепади температури від мінус 60 градусів до плюс 60 градусів.

"Використовуємо кондиціювання, електричну підлогу, тепловий насос та водяну підлогу. З нестандартних рішень – автономний дизельний двоконтурний опалювач, який нагріває теплоносій для водяної підлоги. Ним також можна нагрівати воду в бойлері. Можна обігрівати електрикою", – пояснює Хижняк.

За його словами, проєктування підведення комунікацій для модульних будинків майже не відрізняється від таких робіт для звичайних будинків. Якщо на ділянці нема комунікацій, то можна зробити свердловину для постачання води, септик замість каналізації та генератор або сонячні панелі для живлення.

Окремо можна придбати модуль автономності. Він включає резервуар з водою з опцією ультрафіолетової очистки та автоматикою для підтримки плюсової температури. Завод виготовляє будинки на замовлення з урахуванням побажань клієнтів за місяць-два залежно від складності проєктів.

фото дмитра ларіна / економічна правда

Всередині будинки оздоблені декоративними панелями, які монтуються на багаторазові кліпси. Щоб зробити ремонт, достатньо зняти старі панелі і встановити нові. "Кожен проєкт має індивідуальні опції й індивідуальне збирання. Будинок зводиться після узгодження всіх варіантів та опцій", – додає Хижняк.

Мінімальна вартість готового будинку – 1 тис дол за кв м. Ціна залежить від якості оздоблювальних матеріалів, техніки та додаткових опцій. Наприклад, будинок з можливістю швидкої релокації, обладнаний генератором та сонячними панелями, коштує 200 тис дол. У вартість входять хамам, джакузі, тераса та зона BBQ.

Такий будинок площею 59 кв м має дві спальні, укомплектований технікою та меблями. Ціна за квадратний метр – майже 3,4 тис дол. Це дорожче, ніж середня вартість традиційного житла, у ціну якого входить вартість земельної ділянки.

Рухома нерухомість

Однією з родзинок модульних будинків Hutjet є те, що їх можна перевозити будь-куди. Дім може мандрувати за своїм власником упродовж життя.

Розміри модулів прораховані таким чином, щоб їх можна було транспортувати. Конструкція витримує навантаження під час перевезення та розрахована на велику кількість релокацій. Встановлений на ділянці будинок разом з оздобленням можна завантажити краном на колісну платформу та перевезти.

"Будинок встановлюють на свайно-гвинтовому фундаменті, який можна монтувати і демонтувати необмежену кількість разів. На новому місці будинок можна встановити за добу. Переїзд займає близько двох діб", – каже Хижняк.

фото дмитра ларіна / економічна правда

Є будинки, які можуть самостійно підніматися та опускатися на гідравлічних домкратах. Їх можна завантажити на платформу та вивантажити без крана.

Завод випускає будинки з усім необхідним для життя. Комфортом всередині можна управляти за допомогою смартфона, годинника або голосу. Наприклад, телевізор може виїжджати з-під ліжка або повертатися на стіні під різним кутом.

Запити на купівлю будинків Hutjet є не лише з України, а й з Канади, США та країн ЄС. "Ми прорахували передзамовлення, але ще не доставляли будинки в ці країни. Потрібно вирішити питання з логістикою", – розповідає Хижняк.

фото дмитра ларіна / економічна правда

За його словами, будинок для ринку Північної Америки повністю переробили під їхні стандарти. У підсумку він вийшов трохи дорожчим, але при цьому в кілька разів дешевшим, ніж те, що пропонується на американському ринку.

Конкуренти

Конкуренція серед виробників модульних будинків в Україні висока. Зазвичай виробники пропонують збірні каркасні конструкції з ремонтом та комунікаціями, але без меблів. Більшість з них пропонують готове житло за помірними цінами.

Наприклад, вартість житла від компанії Scandi площею 82 кв м – 46 тис дол (560 дол за кв м). До цієї ціни входять вартість доставки та монтажу, фундамент, система опалення, освітлення, кухонні меблі.

Інший український виробник – Unitbud – пропонує готові до заселення збірні модульні будинки за ціною від 660 дол за кв м. Дім площею 75 кв м, чого достатньо для невеликої сім’ї, коштує близько 50 тис дол.

Модульні будинки зазвичай виготовляють один-два місяці, ще тиждень іде монтаж. У цьому їх беззаперечна перевага перед традиційним будівництвом.