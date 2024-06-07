Кабмин принял постановление о бронировании военнообязанных через "Дію"
Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
По словам министерства, принятие таких изменений позволяет убрать человеческий фактор, ускорить процесс от недель до часа и сделать процедуру более прозрачной.
"Как работает бронирование сейчас? Руководитель подает бумажный список сотрудников для бронирования в ОВА или профильное министерство. Список передают письмом на согласование сначала в Минобороны.
Далее направляют на рассмотрение в Минэкономики. Список проверяют вручную. Руководитель и работники ждут несколько недель на рассмотрение списка", - заявили в Минцифре.
В министерстве рассказали, как будет работать бронирование на портале "Дія":
- Руководитель узнает, сколько работников может забронировать благодаря автоматическому обмену данными между реестрами Пенсионного фонда и Минобороны. Выбирает, кого хочет забронировать, и удостоверяет заявление электронной подписью.
- Система проверяет, есть ли данные о работнике в реестре Оберіг и работает ли он на предприятии.
- Руководитель получает решение в течение часа по каждому работнику - забронирован он или нет и каковы причины в случае отказа.
- Информация об успешном бронировании появляется в Резерв+ сотрудника. Если он хочет получить бумажное подтверждение, то тоже имеет такую возможность. Оба формата будут иметь одинаковую силу.
- Сотрудник получает отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев или на срок действия договора.
На первом этапе бронирование в "Дії" будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее перечень будет расширяться, добавили в Минцифры.
"Цифровизация бронирования через Дію сделает процедуру быстрой и прозрачной. А также значительно снизит бумажную нагрузку на Минэкономики и Минобороны. В то же время предыдущая процедура бронирования продолжит функционировать", - говорится в сообщении.
"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
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Напомним:
Сообщалось, что правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.
Экономическая правда