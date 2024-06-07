Кабмин принял постановление о бронировании военнообязанных через "Дію"

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По словам министерства, принятие таких изменений позволяет убрать человеческий фактор, ускорить процесс от недель до часа и сделать процедуру более прозрачной.

"Как работает бронирование сейчас? Руководитель подает бумажный список сотрудников для бронирования в ОВА или профильное министерство. Список передают письмом на согласование сначала в Минобороны.

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Далее направляют на рассмотрение в Минэкономики. Список проверяют вручную. Руководитель и работники ждут несколько недель на рассмотрение списка", - заявили в Минцифре.

В министерстве рассказали, как будет работать бронирование на портале "Дія":

Руководитель узнает, сколько работников может забронировать благодаря автоматическому обмену данными между реестрами Пенсионного фонда и Минобороны. Выбирает, кого хочет забронировать, и удостоверяет заявление электронной подписью.

Система проверяет, есть ли данные о работнике в реестре Оберіг и работает ли он на предприятии.

Руководитель получает решение в течение часа по каждому работнику - забронирован он или нет и каковы причины в случае отказа.

Информация об успешном бронировании появляется в Резерв+ сотрудника. Если он хочет получить бумажное подтверждение, то тоже имеет такую возможность. Оба формата будут иметь одинаковую силу.

Сотрудник получает отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев или на срок действия договора.

На первом этапе бронирование в "Дії" будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее перечень будет расширяться, добавили в Минцифры.

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"Цифровизация бронирования через Дію сделает процедуру быстрой и прозрачной. А также значительно снизит бумажную нагрузку на Минэкономики и Минобороны. В то же время предыдущая процедура бронирования продолжит функционировать", - говорится в сообщении.

"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Напомним:

Сообщалось, что правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

Экономическая правда