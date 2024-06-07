"Укрэнерго" привлечет 30 миллионов евро кредита на реконструкцию подстанции на Львовщине

"Укрэнерго" привлечет 30,4 млн евро кредита от немецкого госбанка KfW в рамках проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (интеграция украинской ОЭС в европейскую объединенную энергосистему) IV".

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы принимаем решение о привлечении еще 30 млн евро от государственного банка Германии (KfW). Эти средства пойдут на реконструкцию одной из подстанций во Львовской области. Это повысит устойчивость нашей энергосистемы и улучшит ее интеграцию с европейской", - заявил премьер.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 июня приняла решение об одобрении договора о погашении задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств по гарантийному соглашению по этому проекту.

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Напомним:

Кабинет министров готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования для граждан и для бизнеса.

Экономическая правда

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