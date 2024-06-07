На границе с Венгрией и Польшей построят инфраструктуру 

Правительство утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Также соглашение расширяет движение транспорта в пункте пропуска „Лужанка - Берегшурань", в частности для пассажирских перевозок, грузовых перевозок и пустых фур", - добавил глава правительства.

Кроме того, Кабмин выделил дополнительные 222 млн грн для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска. В частности, это касается закупки мобильных сканеров.

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Шмыгаль напомнил, что в прошлом месяце правительство запустило совместный таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска "Рени" с Молдовой. Пограничные и таможенные формальности будут проводиться теперь только с украинской стороны.

"Это ускорит движение транспорта и это часть нашего проекта по созданию удобного коридора перевозок в румынский порт Галац", - отметил премьер-министр.

"Все эти шаги - необходимая часть нашей интеграции в ЕС, а также улучшение нашей логистики", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Напомним:

Завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород - Вишне Немецкое".

Экономическая правда