AFP: G7 до сих пор не согласовала механизм использования росактивов для помощи Украине

Лидеры "Группы семи" на саммите в середине июня все еще надеются достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, но консенсуса пока не достигли.

Об этом агентству AFP сообщили дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

На саммите G7, который состоится в итальянской Апулии 13-15 июня, лидеры надеются договориться об использовании доходов от российских активов, замороженных на Западе, для предоставления Украине бюджетной поддержки и помощи в восстановлении.

В прошлом месяце министры финансов "Группы семи" сообщили о прогрессе в достижении соглашения, но дипломатические источники в Италии сказали AFP, что "сложная техническая дискуссия" продолжается до сих пор.

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Дипломатический источник из другой страны G7 выразил оптимизм относительно достижения соглашения на следующей неделе, но заявил, что консенсуса пока нет.

Источник в правительстве Германии сказал AFP, что Берлин оптимистично настроен относительно соглашения, но оно все равно должно быть одобрено странами Европейского Союза, где заморожена наибольшая сумма активов России.

Напомним, предложение США предусматривает, что страны "Группы семи" предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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Зато Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро. На дискуссии на этой неделе страны ЕС не решили, какое из этих предложений поддержать.

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Европейская правда