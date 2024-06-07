Европейские производители удобрений бьют тревогу из-за большого импорта из России

Примерно треть импорта удобрения карбамида в ЕС поступает из РФ, а прошлогодние объемы были почти рекордными.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что поставки удобрений из РФ подрывают усилия по перезапуску мощностей отрасли, которые простаивали из-за энергетического кризиса, а также повышают риск продовольственной безопасности на континенте.

"Существует реальный риск того, что Европа станет зависимой российского дешевого карбамида. С точки зрения европейской продовольственной безопасности, это ужасно. Европа не реагирует на эту новую зависимость, которую мы наблюдаем", - заявил генеральный директор лоббистской группы Fertilizers Europe Антуан Ходжа.

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В разгар энергетического кризиса в 2022 году значительная часть европейского производства удобрений была остановлена, поскольку вторжение Москвы в Украину ограничило поставки российского газа и повысило производственные затраты. Газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений.

Сообщается, что в определенный момент около 70% мощностей по производству аммиака в Европе были закрыты или простаивали, хотя сейчас эта цифра намного ниже.

По словам Ходжи, одним из возможных способов защиты местной промышленности может быть введение дифференцированных тарифов, и его легче реализовать, чем санкции.

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"Эта ситуация создает долгосрочные риски для фермеров континента. Нехорошо зависеть от кого-то, а особенно от России. И в то же время, эти деньги идут на финансирование войны, агрессии", - добавил в обращении Ходжа.

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Напоминаем:

Российский газовый монополист "Газпром" вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продаж газа, которые он потерял после полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций.

Европейский Союз согласился повысить тарифы на импорт российского зерна, чтобы ограничить доходы Кремля и предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственного сектора региона.