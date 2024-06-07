Из НБУ уходит директор департамента открытых рынков

Алексей Лупин фото: НБУ

Алексей Лупин, возглавлявший Департамент открытых рынков НБУ, завершил работу в Национальном банке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В связи с этим Национальный банк будет осуществлять поиск и отбор кандидатов на должность директора Департамента открытых рынков", - говорится в сообщении.

В сферу ответственности будущего главы этого департамента будет принадлежать, в частности:

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осуществление оперативного анализа и прогнозирования, обеспечение процесса регулирования денежно-кредитного и валютного рынков, мониторинга состояния внутреннего и внешнего финансовых рынков, международных резервов;

проведение Нацбанком операций по стандартным инструментам регулирования ликвидности банковской системы и осуществление валютных интервенций;

проведение Нацбанком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки;

управление международными резервами Украины и нерезервными активами Нацбанка в иностранной валюте и монетарном золоте;

нормативно-методологическое обеспечение инструментов (средств и методов) внедрения монетарной политики, валютного регулирования, функционирования фондового рынка в пределах полномочий центрального банка, валютного надзора;

проведение операций по обслуживанию государственного долга, связанных с размещением государственных ценных бумаг, которые эмитируются в виде облигаций внутренних государственных займов, депозитарное обслуживание обращения и размещения которых осуществляет Национальный банк;

проведение операций по покупке / продаже ценных бумаг в соответствии с нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка или по поручению его клиентов.

Департамент открытых рынков входит в блок "Рыночные операции", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Обязанности директора Департамента открытых рынков до назначения нового руководителя будет исполнять начальник управления оперативного регулирования денежно-кредитного рынка этого департамента Александр Арсенюк.

Алексей Лупин проработал в НБУ 26 лет. С 2020 года он возглавлял Департамент открытых рынков. До этого в течение шести лет работал начальником отдела операций на финансовых рынках этого же департамента.

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Экономическая правда