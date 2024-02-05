ИИ нашел огромное месторождение меди в Замбии

Компания KoBold Metals, горнодобывающий стартап, который использует искусственный интеллект для поиска материалов, заявил, что обнаружил огромное месторождение меди в Замбии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акционерами компания KoBold являются Breakthrough Energy Ventures при поддержке Билла Гейтса и Джеффа Безоса, а также T. Rowe Price Group Inc., Bond Capital, Andreesen Horowitz и Equinor ASA. Компания ведет бурение на своем участке в Замбии уже более года.

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Проект бурения в Замбии называется Mingomba. Он имеет потенциал более чем 400 тыс тонн меди.

Объект, который, по оценкам Goldman, может стоить 2 млрд долл. KoBold использует технологию искусственного интеллекта для обработки данных бурения и оптимизации разведки меди и кобальта на Mingomba.

Ориентируясь на прогнозируемый долгосрочный дефицит таких материалов, как кобальт, никель и литий, KoBold не беспокоится о низких ценах, которые сейчас вызывают хаос в некоторых проектах по добыче аккумуляторных металлов во всем мире.

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Mingomba может помочь правительству Замбии, второго по величине производителя меди в Африке, переломить многолетний спад и достичь своей цели - утроить производство в течение десятилетия.

Напомним:

Ожидается, что крупнейший в мире горнодобывающий проект по добыче железной руды, строительству железных дорог и портов в отдаленном уголке Западной Африки стоимостью $20 млрд начнется в 2024 году, после 27 лет ожидания.